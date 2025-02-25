Песков назвал этапы восстановления отношений России и США

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России и США для реализации совместных проектов необходимо сначала нормализовать диалог и урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп проявили политическую волю к восстановлению диалога. Теперь сторонам нужно обсудить меры по его нормализации, в том числе работу посольств, считает Песков.

"Далее на повестке дня стоит вопрос об урегулировании украинского кризиса. И потом уже, тем более об этом даже говорили сами американцы, настанет очередь и рассмотрения возможных проектов торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Для этого имеются очень широкие перспективы", – сказал представитель Кремля.

По мнению пресс-секретаря президента России, одним из перспективных направлений сотрудничества является добыча редкоземельных металлов, в которых нуждается американская сторона. Говоря о доверии Путина США, Песков отметил, что странам нужно "пройти серьезный путь", состоящий из "многих шагов", поскольку за последние четыре года отношения пострадали и их нельзя "восстановить в одночасье".

Ранее Путин сообщил, что Россия готова обсудить сотрудничество с США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии. Российская сторона готова предложить американским административным структурам и компаниям совместную работу по редкоземельным металлам, если бы те проявили такой интерес, отметил он.

Между тем Трамп заявил, что ведет серьезные переговоры с Путиным относительно завершения украинского конфликта. По словам американского лидера, обсуждения ведутся и о крупных сделках по экономическому развитию, которые планируется заключить между Вашингтоном и Москвой.