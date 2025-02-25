Песков: следующие контакты РФ и США пройдут на экспертном уровне по линии МИД

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что следующие контакты между РФ и США состоятся на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел (МИД).

Как он утверждает, во время новых контактов стороны обсудят меры по восстановлению диалога между РФ и США, в том числе вопрос по нормализации работы посольств Москвы и Вашингтона. При этом речи о заключении каких-либо двухсторонних соглашений между странами пока не идет.

"Нет, в настоящий момент до этого дело не дошло", – объяснил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также посоветовал обратиться в министерство иностранных дел России с вопросом о якобы планируемой 25 февраля встрече между РФ и США в Эр-Рияде.

Делегации США и России на переговорах, состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде, договорились назначить послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава ведомств.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что консультации между РФ и США по поводу восстановления работы посольств в двух странах пройдут на этой неделе. По его словам, этот вопрос уже ранее обсуждался на прошлой неделе.

Между тем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что никакая встреча представителей из Москвы и Вашингтона не планируется в Эр-Рияде 25 февраля, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о продолжении переговоров 25-го числа в Саудовской Аравии.

