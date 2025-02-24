МИД заявил, что Россия не получила агреман новому послу в США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия на данный момент еще не получила агреман новому послу в Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

В октябре 2024 года Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США и вернулся в Москву. На это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отъезд экс-посла РФ из Штатов не означает понижения уровня дипотношений с Вашингтоном.

В ноябре того же года стало известно, что с кандидатурой нового России в США уже давно определились, однако МИД России отказался от публичных комментариев из-за законодательных ограничений.

При этом в СМИ были уверены, что наиболее вероятным кандидатом на этот пост стал директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

В январе 2025-го в Совфеде рассказали, что посол может быть назначен в ближайшие несколько месяцев. По данным властей, новый диппредставитель уже готов отправиться в США, чтобы возглавить посольство.

В свою очередь, Рябков обратил внимание, что в России ожидают от США скорейшего ответа на запрос агремана новому российскому послу. Он призвал коллег озаботиться этим вопросом и постараться закрыть тему как можно скорее.

Однако позже замглавы МИД РФ указал, что со стороны Вашингтона нет подвижек по данному вопросу. По его словам, Штаты приближают тему к "тревожной" границе, тем не менее власти РФ вновь выразили надежду в ближайшее время получить от Вашингтона положительное решение.