Рябков заявил, что США не занимаются вопросом выдачи агремана послу РФ

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

Со стороны США нет подвижек по вопросу выдачи агремана новому послу РФ, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, Штаты приближают тему к "тревожной" границе. Однако власти РФ рассчитывают в ближайшее время получить от Вашингтона положительное решение.

"Мы находимся в режиме ожидания. Время идет", – цитирует дипломата ТАСС.

Рябков отметил, что ни одно дипломатическое учреждение не может полноценно функционировать без грамотного руководства посла. Особенно если речь идет о посольстве РФ в США, где в январе сменилась власть.

Администрация главы Штатов Дональда Трампа заинтересована в налаживании общения между государствами, уверен замминистра.

"Поэтому призываем (Вашингтон. – Прим. ред.) обратить на данный сюжет должное внимание", – подытожил Рябков.

Ранее он уже обращал внимание, что в России ожидают от США скорейшего ответа на запрос агремана новому российскому послу. Он призвал коллег озаботиться этим вопросом и постараться закрыть тему как можно скорее.

При этом в СМИ посчитали, что директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев является наиболее вероятным кандидатом на пост посла в Вашингтоне.

В октябре 2024 года Анатолий Антонов завершил работу в качестве российского посла в США и вернулся в Москву. На это представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отъезд экс-посла РФ из Штатов не означает понижения уровня дипотношений с Вашингтоном.