Трамп заявил, что второй этап переговоров США и РФ пройдет 25 февраля

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Новые переговоры США и России пройдут 25 февраля в Саудовской Аравии. Об этом сообщает общественная сеть C-Span со ссылкой на американского президента Дональда Трампа.

Как он уточнил, диалог вновь состоится в Эр-Рияде.

В рамках первых за несколько лет переговоров делегаций США и России, которые состоялись в Эр-Рияде 18 февраля, стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, двусторонним отношениям России и США потребуется сначала реанимация, а потом реставрация. Он отметил, что на переговорах в Эр-Рияде представители государств сделали первый шаг в "достаточно длинном пути".

Трамп при этом заявил, что их переговоры с Владимиром Путиным могут быть организованы до конца февраля. Аналогичного мнения придерживается Песков.

В свою очередь, президент РФ заявлял, что с удовольствием встретится с американским лидером. При этом Путин признался, что пока не может назвать конкретные сроки.

