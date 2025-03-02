02 марта, 05:56Политика
Макрон не исключил, что может возобновить диалог с Путиным
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Французский президент Эммануэль Макрон вновь допустил, что может возобновить диалог с Владимиром Путиным. Об этом глава Франции сообщил в интервью изданию La Tribune.
Тем не менее Макрон добавил, что этот диалог должен состояться в подходящий момент. В частности, когда стабилизируется ситуация на Украине.
Ранее президент Франции заявил, что Евросоюз на предстоящем саммите 6 марта, скорее всего, одобрит финансирование Украины на сотни миллиардов евро. Он назвал целью предстоящего мероприятия усиление поддержки Украины.
Макрон убежден, что построение архитектуры европейской безопасности и финансирование Украины займет годы. В связи с этим он также призвал сделать все необходимое для сохранения поддержки США.