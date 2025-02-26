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Президент Франции Эммануэль Макрон мог бы представить Европу на переговорах об украинском урегулировании и сесть за один стол с Владимиром Путиным, американским лидером Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет газета The Economist.

Издание утверждает, что в этих переговорах интересы Европы не смогут представлять сразу несколько человек, так как ранее Белый дом заявил, что европейские лидеры не являются непосредственными участниками переговоров. Кроме того, Трамп, вероятно, не выделит для Европы больше одного места.

В свою очередь, Макрон поддерживал контакт с американским главой еще во время его первого президентского срока. Он также посетил Белый дом 24 февраля и показал, что остался с Трампом в хороших отношениях, отметила газета. Помимо этого, перед рабочим визитом в Вашингтон он провел консультации с европейскими политиками и организовал две встречи в Париже, чтобы обсудить вопросы обеспечения безопасности Киева.

Основной минус Макрона, считает СМИ, это то, что ему не верят страны Северной и Центральной Европы. До начала конфликта он выступал за стратегический диалог с Россией по вопросам безопасности. Тем не менее французский лидер одним из первых в Европе предложил отправить войска на Украину.

Также издание считает, что премьер-министр Польши Дональд Туск может стать представителем Европы на переговорах. Польская сторона выделяет на военные нужды больше средств, чем другие страны НАТО, что, возможно, привлечет сторонников Трампа. В то же время Варшава не рассматривает возможность отправки войск на территорию Украины, и у нее напряженные отношения с руководством страны. Кроме того, страны Западной Европы не желают, чтобы Туск представлял их интересы.

В отношении лидеров других стран газета отметила, что у будущего канцлера Германии Фридриха Мерца появится много дел после назначения, а премьер Испании Педро Санчес не является сторонником Украины. Помимо них, интересы Европы не смогут представлять премьер Великобритании Кир Стармер и премьер Италии Джорджа Мелони.

Между тем политолог Сергей Станкевич считает, что Путин пригласил Европу за стол переговоров с конкретными условиями. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам эксперта, если европейские страны прекращают двигаться в сторону нанесения стратегического поражения России и хотят говорить о развивающейся Европе, то они могут действовать без ограничений российской стороны.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза делают ставку на военное решение конфликта на Украине и открыто выражают неприятие к возможному разговору о дипломатическом урегулировании.

По ее мнению, Евросоюз руководствуется не гуманизмом, правами человека, свободой, а стремлением затянуть конфликт, чтобы использовать его в качестве давления на Россию и оправдать дальнейшие попытки нанести стратегическое поражение стране.

Также участники экстренного саммита стран Евросоюза отмечали, что Украина заслуживает "мира через силу". Однако, по словам Туска, на саммите не было принято никаких официальных решений по Украине.