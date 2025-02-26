Глава Минфина Ломбар заявил, что Париж, Берлин и Лондон отправят войска на Украину

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Франция, Германия и Великобритания выразили готовность отправить войска на Украину, чтобы способствовать прекращению огня. Об этом сообщает RT со ссылкой на разговор главы французского Минфина Эрика Ломбара с Bloomberg.

Министр уточнил, что европейские страны направят войска, если их поддержат Соединенные Штаты.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал планы Запада по отношению к Украине. По его словам, они включают в себя возможное развертывание войск Европы, но без участия НАТО. Он заявил, что именно от этого надо отталкиваться, если рассматривать возможность участия американских войск в потенциальной миротворческой миссии.

Кроме того, СМИ писали, что между лидерами европейских государств возникли разногласия, так как они не смогли прийти к общему мнению об отправке войск на территорию Украины. Германия, Италия, Польша и Испания не хотят отправлять свои силы на Украину, в то время как Великобритания выразила поддержку отправке войск, утверждают журналисты.