Reuters: Эстония пытается убедить страны ЕС передать Украине средства от активов РФ

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Эстония пытается убедить страны Евросоюза передать Украине средства от замороженных российских активов, передает агентство Reuters со ссылкой на главу эстонского МИД Маргуса Цакхна.

Решение использовать прибыль от активов РФ было шагом в правильном направлении, и сейчас настало время сделать следующий шаг, считает политик.

Согласно данным агентства, Эстония подготовила и направила коллегам из Европейского союза аналитический материал по этой теме. Также планируется, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС, которая состоится в Брюсселе 24 февраля.

Ранее Владимир Путин отмечал, что конфискация российских активов и валютных резервов западными странами не останется безнаказанной.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия планирует использовать прибыль от замороженных активов иностранных инвесторов. Ответные шаги будут приняты после того, как западные государства совершат недружественные действия.