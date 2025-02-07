Генпрокурор США распустила рабочую группу по преследованию активов бизнеса из РФ

Фото: ТАСС/AP/Ben Curtis

Новый генеральный прокурор США Пэм Бонди распустила рабочую группу Министерства юстиции, занимавшуюся преследованием активов российского бизнеса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рабочая группа KleptoCapture (подразделение Министерства юстиции США, занимавшееся преследованием активов российского бизнеса и предпринимателей. – прим. ред.), команда по борьбе с клептократией и Инициатива по выявлению активов клептократии должны быть расформированы", – указано в документе за подписью Бонди.

Также отмечается, что прокуроры, работавшие в этих подразделениях, должны вернуться на свои прежние должности, а ресурсы будут перенаправлены на борьбу с картелями и другими формами международной организованной преступности.

Ранее российский МИД назвал грабежом решение США о выделении Украине кредита с использованием замороженных активов России. Речь шла о 20 миллиардах долларов, которые выдавались украинской стороне под гарантии доходов от управления замороженными российскими активами.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия планирует использовать прибыль от замороженных активов иностранных инвесторов. Ответные шаги будут приняты после того, как западные государства совершат недружественные действия.

