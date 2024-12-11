В МИД РФ назвали грабежом решение США о выделении Киеву кредита с российских активов

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Решение США о выделении Киеву кредита с использованием замороженных активов России представляет собой банальный грабеж. Такое заявление выпустил МИД РФ, его полный текст опубликован на сайте министерства.

"Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев 20 млрд долларов под гарантии доходов от управления "замороженными", а по сути – украденными странами "Группы семи" у России суверенными активами, представляет собой банальный грабеж", – указали в МИД.

Там подчеркнули, что подобные действия квалифицируются как кража в уголовном праве любого государства, которое претендует на то, чтобы называться цивилизованным. По мнению МИД РФ, "Группа семи" просто крадет чужие деньги, готовя почву для того, чтобы завладеть всеми удерживаемыми на Западе российскими суверенными резервами.

В министерстве добавили, что это не поможет залатать дыры в собственных бюджетах даже в масштабах одной из стран G7, но подконтрольной США мировой финансовой системе это уже нанесло серьезный ущерб.

МИД РФ предупреждает, что Россия не оставит подобные действия без ответа и располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов.

Ранее Владимир Путин указал, что США вместе с Европой пока не сделали последний шаг для окончательной кражи российских активов. Он также отмечал, что конфискация активов РФ и валютных резервов Западом не останется безнаказанной.

Между тем Россия планирует использовать прибыль от замороженных активов зарубежных инвесторов, рассказывал глава Минфина РФ Антон Силуанов.