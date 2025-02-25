Новости мира: Макрон приехал с официальным визитом в США

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон стал для него настоящим унижением, пишет газета Daily Mail. Сначала президент США Дональд Трамп не вышел поздороваться с французским коллегой перед Белым Домом, а потом усадил его в дальнем углу стола в Овальном кабинете. При прощании лидеры стран долго не могли разорвать рукопожатие. Отмечается, что Макрон приезжал в Штаты, чтобы убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. Такой же визит теперь планирует премьер-министр Великобритании Кир Стармер.



Тем временем в Марселе задержали подозреваемого в нападении на российское генконсульство. Как пишут местные СМИ, все произошло во время проукраинской манифестации. Двоих мужчин, которые вели себя особенно агрессивно, доставили в полицию. Один из них может быть причастен к минированию здания дипмиссии.

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