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25 февраля, 07:15

Политика

Новости мира: Макрон приехал с официальным визитом в США

Новости мира: Макрон приехал с официальным визитом в США

Путин обвинил Зеленского в уклонении от переговоров

Путин допустил сотрудничество с США по редкоземельным металлам

Трамп провел встречу с Макроном

Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов

Путин заявил, что РФ ничего не имеет против сохранения украинской государственности

Трамп заявил, что не видит проблемы в отправке европейских миротворцев на Украину

Трамп заявил, что работает с РФ по вопросам экономического развития

Постпред РФ при ООН назвал проект резолюции США по Украине шагом в правильном направлении

Делегации России и США договорились сесть за стол переговоров на этой неделе

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон стал для него настоящим унижением, пишет газета Daily Mail. Сначала президент США Дональд Трамп не вышел поздороваться с французским коллегой перед Белым Домом, а потом усадил его в дальнем углу стола в Овальном кабинете. При прощании лидеры стран долго не могли разорвать рукопожатие. Отмечается, что Макрон приезжал в Штаты, чтобы убедить Трампа включить ЕС в переговоры по Украине. Такой же визит теперь планирует премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Тем временем в Марселе задержали подозреваемого в нападении на российское генконсульство. Как пишут местные СМИ, все произошло во время проукраинской манифестации. Двоих мужчин, которые вели себя особенно агрессивно, доставили в полицию. Один из них может быть причастен к минированию здания дипмиссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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