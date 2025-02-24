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24 февраля, 18:57

Политика

США призвали снять антироссийский проект резолюции ГА ООН по Украине

Фото: 123RF/palinchak

США призывают отозвать антироссийский проект резолюции Генеральной ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) по Украине. Об этом заявила временный поверенный в делах при организации от американской стороны Дороти Ши в ходе заседания.

"Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать", – передает слова дипломата РИА Новости.

Западный проект резолюции требует от России немедленного и полного вывода войск с территории Украины и прекращения боевых действий. Соавторами проекта стали Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Балтии.

США предложили Генассамблее ООН проект резолюции, который предполагает приравнивание действий Украины к действиям России. Инициатива также содержит сожаления из-за "трагических жертв в ходе конфликта", писали СМИ.

С таким предложением США выступили в ответ на подготовленный совместно Украиной и Евросоюзом проект резолюции, в котором осуждаются действия России. Совбез ООН проголосует по предложенному американской стороной нейтральному проекту резолюции по Украине в понедельник, 24 февраля.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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