Макрон надеется, что бои на Украине закончатся через несколько недель

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что боевые действия на Украине могут закончиться в течение нескольких недель. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

У французского лидера спросили, разделяет ли он уверенность президента США Дональда Трампа в том, что украинский конфликт может завершиться за несколько недель. Макрон подчеркнул, что очень надеется на это.

По информации СМИ, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят отговорить Трампа от переговоров с Россией. Политики также договорились выступить с единым посланием по Украине после встречи с американским президентом.

Тем не менее по итогам переговоров с Трампом Макрон выступил за возобновление диалога по Украине с Владимиром Путиным. Он также согласился с тем, что европейские страны должны взять на себя ведущую роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины.