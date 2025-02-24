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24 февраля, 18:16

Политика

Трамп не стал встречать Макрона по его прибытии в Белый дом

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Президент США Дональд Трамп не стал лично встречать французского лидера Эммануэля Макрона, когда его машина подъехала ко входу в Белый дом, следует из видео, опубликованного на странице журналиста радио RFI Дэвида Томпсона в соцсети Х.

На кадрах автомобиль с американским и французским флагами подъезжает ко входу в Белый дом, затем машина издает несколько гудков, но американский лидер так и не выходит навстречу Макрону. Затем президент Франции выходит из авто, машет рукой журналистам и заходит внутрь здания.

"Никакого официального приема для Эммануэля Макрона по его прибытии в Белый дом. Это дает представление о значимости Франции для Вашингтона", – прокомментировал Томпсон.

Корреспондент AFP Аурелия Энд отметила, что официальное прибытие Макрона с флагами и почетным караулом планируется позже, в полдень 24 февраля (в 20:00 по московскому времени. – Прим. ред.).

"Именно тогда будет интересно посмотреть, примет ли Трамп его лично", – написала она на своей странице в X.

После этого Томпсон удалил свою запись и отметил, что поспешил с публикацией.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники рассказывали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон хотят отговорить Трампа от переговоров с Россией. Лидеры планируют предложить президенту США обязательства европейских стран по обеспечению безопасности Украины.

В это же время Россия готова сесть за стол переговоров по Украине, указывал Владимир Путин. По его словам, Москва никогда не отказывалась контактировать. Это сделали сами европейские "партнеры", указывал президент.

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