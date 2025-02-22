Захаровой вручили петицию с извинениями Италии за высказывания президента о РФ

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Итальянский журналист и активист Винченцо Лоруссо вручил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой петицию с извинениями от итальянского народа за слова президента Серджо Маттареллы, который сравнил РФ с Третьим рейхом. Об этом сообщает ТАСС.

Передача прошла в здании российского дипведомства.

В онлайн-петиции отмечается, что итальянский народ не разделяет заявление главы страны и хочет извиниться перед всей Россией.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони разочаровалась саммитом европейских стран в Париже по вопросу помощи Украине. Глава итальянского кабмина обратила внимание на то, что саммит посетили не все ведущие политические функционеры Европы.

Кроме того, Мелони выразила протест прибывшим на переговоры лидерам стран Европы по поводу учреждения "антитрамповского формата".

Вместе с тем премьер-министр Италии встретилась в Риме с украинским лидером Владимиром Зеленским и пообещала ему продолжить поддержку для обеспечения лучших условий достижения мира.

