Захарова высмеяла Макрона за видео с перевернутой картой Украины

Фото: youtube.com/EmmanuelMacron

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем телеграм-канале демонстрацию французским лидером Эммануэлем Макроном в прямой трансляции одного из телеканалов перевернутой карты Украины.

По ее словам, этот поступок говорит лишь о том, что план нанести России стратегическое поражение осуществлен "вверх тормашками".

"Не было бы счастья, да Эммануэль (Маркон. – Прим. ред.) помог", – добавила представитель МИД РФ.

Захарова также назвала лучшим опубликованный под постом комментарий следующего содержания: "Сейчас придет глава МИД ФРГ Анналена Бербок и все исправит: крутанет на 360 (намек на оговорку германского министра, которая хотела сказать о "развороте на 180 градусов. – Прим. ред.)".

Ранее французский лидер сообщил в прямом эфире на канале BFMTV, что у Украины не получится вернуть утраченные территории военным путем. В этот момент он держал украинскую карту вверх ногами.

При этом недавно Макрон отметил, что готов разговаривать с Владимиром Путиным. По его словам, их разговор состоится, если это "будет полезно для ситуации".

Кроме того, французский лидер призвал Украину и РФ сесть за стол переговоров для урегулирования украинского конфликта. По его мнению, без этого может возникнуть ситуация, напоминающая кризис с Минскими соглашениями.

