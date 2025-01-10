Премьер Италии пообещала Зеленскому лучшие позиции на мирных переговорах

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась в Риме с украинским лидером Владимиром Зеленским и пообещала ему продолжить поддержку для обеспечения лучших условий достижения мира. Об этом пишет РИА Новости.

"Мелони подтвердила всестороннюю поддержку, которую Италия обеспечивает и будет продолжать обеспечивать законной обороне Украины и украинского народа, чтобы создать для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира", – указано в сообщении.

Зеленский прибыл в Италию с необъявленным ранее визитом. Его встреча с Мелони продлилась около часа, а 10 января украинского лидера примет президент страны Серджо Маттарелла.

Ранее в ходе беседы с американским журналистом Зеленский подчеркнул, что не уважает ни Владимира Путина, ни российский народ в целом. Он также уточнил, что "искренне презирает" народ РФ, обвинив россиян в начале СВО.

