Макрон выступил за возобновление диалога по Украине с Путиным

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Французский президент Эммануэль Макрон выступил за возобновление диалога по Украине с Владимиром Путиным. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Есть все основания, чтобы возобновить диалог с Путиным. Переговоры будут полезны", – цитирует Макрона ТАСС.

По словам Трампа, Макрон также согласился с тем, что европейские страны должны взять на себя ведущую роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины.

Президент Франции заявил, что Евросоюз направил на помощь Киеву 138 миллиардов евро. Кроме того, многие страны ЕС будут готовы отправить своих военных на Украину после заключения мирного соглашения.

"Однако эти части не будут находиться на переднем крае, поскольку их задача – демонстрировать солидарность с Украиной", – подчеркнул Макрон.

Он также выступил за достижение быстрого, но не хрупкого соглашения по Украине.

Ранее в Белом доме заявили, что Европа выступает против дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В администрации США также сообщили, что действия европейских политиков лишены смысла.

Между тем Трамп дал Евросоюзу три недели на подписание капитуляции Украины, заявил финский депутат Европарламента (ЕП) Мика Аалтола. По его словам, если Европа не справится за этот срок, то Трамп начнет вывод американских войск из европейских государств.