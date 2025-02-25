Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

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Европейские страны не могут ничего требовать от России. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".

"Они (страны Европы. – Прим. ред.) на протяжении тысячелетия требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже пусть требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают на тем, как они дошли до жизни такой", – подчеркнул Путин.

Президент РФ заявил, что некоторые европейские лидеры ангажированы, связаны с нынешним правительством Украины, поскольку очень многое наговорили и наобещали Киеву. После такого им будет крайне сложно "отруливать" от этой позиции без потери лица.

"Имею в виду, что они находятся в достаточно сложном и ответственном для них внутриполитическом периоде выборов, перевыборов, сложностей в парламенте", – обратил внимание российский президент.

Вместе с тем Путин назвал востребованным участие европейских стран в переговорном процессе по украинскому конфликту.

Глава Евросовета Антониу Кошта созвал внеочередной саммит Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине и обеспечению безопасности Европы. Он пройдет 6 марта.

Председатель Европейского совета также заявил о намерении активно взаимодействовать с Европейской комиссией и странами-участницами ЕС, чтобы к 6 марта иметь возможность принять конкретные решения.

В Кремле отмечали, что на данный момент Москва не видит предпосылок для возобновления диалога со странами Европы.