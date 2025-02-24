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24 февраля, 13:15

Политика

Лавров обсудил восстановление отношений России и США в Турции

Лавров обсудил восстановление отношений России и США в Турции

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Турцию, где провел встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом. В ходе переговоров Лавров сообщил, что на этой неделе состоятся полноценные консультации России и США по вопросам работы посольств. Стороны договорились восстановить связи по всем направлениям, и Москва продолжит контакты с Вашингтоном.

Лавров отметил, что РФ подробно проинформировала Турцию о прошедших переговорах в Эр-Рияде и подчеркнул, что какие-либо договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским на данный момент невозможны из-за непостоянства его позиции. Министр добавил, что Россия готова вести переговоры с Украиной и Европой, но прекращение боевых действий возможно только при достижении стабильных и устраивающих Россию результатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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