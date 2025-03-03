Bloomberg: Стармер и Макрон представят Трампу страны, готовые защитить Украину

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон намерены представить лидеру США Дональду Трампу страны, которые готовы дать Украине гарантии безопасности после урегулирования конфликта. Об этом пишет RT со ссылкой на Bloomberg.

Британский премьер и французский президент планируют создать коалицию стран "Европа-плюс", включающую государства, не входящие в Евросоюз, готовые обеспечить безопасность мирной сделки по Украине. Среди них европейские чиновники упомянули Канаду. Для того чтобы намерения Лондона и Парижа реализовались, необходима поддержка Трампа, отмечается в сообщении СМИ.

Ранее Макрон сообщил, что совместно со Стармером выдвинул предложение о введении месячного режима перемирия в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине. Предложение не охватывает ситуацию на земле, поскольку из-за длины фронта будет сложно следить за соблюдением перемирия, объяснил президент Франции.

Между тем многие лидеры европейских стран оказали поддержку Украине, и в частности президенту Владимиру Зеленскому, после перепалки с Трампом в Вашингтоне. К примеру, Макрон призвал союзников Украины, в том числе США, продолжить оказывать поддержку Киеву.