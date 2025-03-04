Украинские дроны атаковали два жилых дома в Курской области

Фото: 123RF/gorkhe1980

Украинские дроны атаковали два жилых дома в Рыльском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки в одном из зданий повреждена кровля, во втором – окна и фасад. Хинштейн добавил, что жертв и раненых нет.

Врио губернатора региона призвал местных жителей не возвращаться в приграничные районы, пока там не станет безопасно.

Тем временем следователи признали свыше 27 тысяч человек потерпевшими в результате вторжения ВСУ в Курскую область. По уголовным делам, возбужденным в связи с событиями в регионе, допрошены более 39 тысяч человек, отметил председатель СК России Александр Бастрыкин.

Кроме того, возбуждено уголовное дело против украинских военных за атаку жилого дома в Курской области. По версии следствия, боевики ВСУ сбросили на здание взрывное устройство с беспилотника.