Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на частный жилой дом в Курской области

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело возбуждено против боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сбросили взрывное устройство на частный дом жителя Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

Расследование будет проводиться по статье "Террористический акт", уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел 14 февраля в Беловском районе. По данным следователей, украинские боевики, применив беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на частный жилой дом, в котором проживал мирный житель.

Ранее уголовное дело по статье о терроризме было возбуждено после атаки ВСУ на съемочную группу Первого канала в Курской области. Это произошло в селе Черкасская Конопелька. В результате произошедшего оказался ранен оператор Юрий Шолмов. Его доставили в местную больницу.

По итогам консилиума врачей по личной просьбе самого оператора было решено направить пациента на дальнейшее лечение в Москву. Позже сам Шолмов сообщил, что с ним все в порядке. Журналист отметил, что после лечения собирается вернуться в Курскую область.