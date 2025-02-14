Уголовное дело заведено после атаки ВСУ на журналистов в Курской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили уголовное дело по статье о терроризме после атаки ВСУ на съемочную группу Первого канала в Курской области. Об этом сообщили в телеграм-канале СК РФ.

Правоохранители установят все лица, причастные к преступлению, и привлекут их к уголовной ответственности.

Съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона ВСУ в курском селе Черкасская Конопелька. В результате произошедшего оказался ранен оператор Юрий Шолмов. Его доставили в местную больницу.

По итогам консилиума врачей по личной просьбе самого оператора было решено направить пациента на дальнейшее лечение в Москву. Позже сам Шолмов сообщил, что с ним все в порядке. Журналист отметил, что после лечения собирается вернуться в Курскую область.