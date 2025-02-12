СК возбудил дело против испанского журналиста, незаконно въехавшего в Курскую область

Фото: телеграм-канал "Следком"

ГВСУ СКР возбудило уголовное дело против представителя испанского издания El Mundo Альберто Рохаса, которого подозревают в незаконном пересечении границы в Курской области. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Следователи выяснили, что журналист в феврале 2025 года незаконно въехал в РФ в сопровождении военнослужащего украинской армии, а затем находился в Суджанском районе Курской области.

"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Рохаса и его задержанию", – добавили в ведомстве.

Ранее СКР возбудил уголовное дело против американца Майкла Джонса, которого подозревают во вторжении в Курскую область в составе Вооруженных сил Украины. Кроме того, предполагаемый наемник совершал преступления против гражданских лиц, устрашал население, дестабилизировал деятельность органов власти и нанес значительный ущерб региону.

