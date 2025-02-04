Суд арестовал второго солдата ВСУ, убившего жителя Курской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Ленинский районный суд Курска арестовал второго солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Парафило, которого подозревают в убийстве мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области, сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По предварительной версии, Парафило 20 декабря 2024 года выстрелил в спину мужчины в гражданской одежде. От полученного ранения последний скончался на месте.

На допросе украинский солдат полностью признал свою вину и пояснил, что исполнял приказ командира роты с позывным Антошка, который приказал открывать огонь по мирному населению Курской области.

Ранее суд заключил под стражу другого представителя ВСУ Евгения Фабрисенко. Правоохранители считают, что он вместе с другими военнослужащими убил 14 жителей села Русское Поречное, а затем изнасиловал 8 женщин. После этого солдаты ВСУ убили их и спрятали трупы. В ООН осудили убийства гражданских лиц.

