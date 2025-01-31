СК установил личности бойцов ВСУ, убивших 22 жителя курского села

Фото: Следственный комитет РФ

Российские военные задержали бойца ВСУ Евгения Фабрисенко, который вместе с сослуживцами убил 22 мирных жителя Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

Фабрисенко был солдатом 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ. Он вместе со своим командиром с позывным Кум, а также еще тремя сослуживцами с позывными Мотыль, Проводник и Художник, вторглись на территорию Курской области в сентябре прошлого года. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко задержали военные ВС РФ.

Во время допроса украинский пленный полностью признал вину и дал показания о совершенных им и его сослуживцами преступлений в Курской области. В частности, украинские солдаты в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, после чего также их убили. Тела убитых граждан они спрятали в подвалах частных домов.

Следователи извлекли тела убитых мирных жителей и назначили по ним необходимые экспертизы. Отмечается, что уже проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных боевиками ВСУ.

В отношении Фабрисенко и его сослуживцев возбудили уголовные дела по статьям о совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Ранее ВСУ атаковали два района Курской области – Рыльский и Кореневский. В результате попадания в жилой дом в деревне Воронок первого района пострадал хозяин дома. В Кореневском районе, в свою очередь, были повреждены два дома в селе Коренево и еще один – в деревне Никипеловка.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против боевиков ВСУ, причастных к обстрелу мирного населения в Курской области. В рамках предварительного следствия правоохранители установят и привлекут к ответственности всех причастных к данному преступлению.