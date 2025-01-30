СК завел дело против ВСУ за обстрел районов Курской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против боевиков Вооруженных формирований Украины (ВФУ), причастных к обстрелу мирного населения в Курской области, передает пресс-служба ведомства.

Украинские военнослужащие атаковали два района Курской области – Рыльский и Кореневский вечером 30 января. В результате попадания в жилой дом в деревне Воронок первого района пострадал хозяин дома.

В Кореневском районе, в свою очередь, были повреждены два дома в селе Коренево и еще один – в деревне Никипеловка. Однако в ходе обстрела никто не пострадал.

В СК добавили, что в Воронках был обнаружен еще один пострадавший мирный житель. Также повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Секерине.

В рамках предварительного следствия правоохранители установят и привлекут к ответственности всех причастных к данному преступлению.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли машину скорой помощи в Белгородской области. Атака произошла, когда медики выехали на вызов в Грайворонском районе к пострадавшему после другой атаки дрона.

В результате спецтранспорт и находящееся в нем оборудование получили серьезные повреждения. Сотрудники бригады не пострадали, а получивший ранения при первом обстреле житель был доставлен в больницу другой машиной скорой помощи.

