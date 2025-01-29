ВСУ обстреляли бригаду скорой помощи в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минздрав России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли машину скорой помощи в Белгородской области, передает пресс-служба Минздрава РФ.

Атака произошла в ночь на 29 января, когда медики выехали на вызов в Грайворонском районе к пострадавшему после другой атаки дрона. В результате спецтранспорт и находящееся в нем оборудование получили серьезные повреждения, отметили в ведомстве.

Сотрудники бригады не пострадали, а получивший ранения при первом обстреле житель был доставлен в больницу другой машиной скорой помощи.

Ранее женщина и ее двухлетний ребенок погибли из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом в поселке Разумное Белгородской области. Помимо них, в здании также были отец и еще один ребенок. Они получили травмы и были доставлены в медучреждения.

До этого в результате удара украинского дрона по многоквартирному дому в Грайвороне пострадал мужчина. Его госпитализировали с непроникающим ранением груди. В результате сбросов с беспилотника взрывных устройств в двух квартирах выбило окна, осколками были посечены четыре автомобиля.