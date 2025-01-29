29 января, 17:01Происшествия
ВСУ обстреляли бригаду скорой помощи в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Минздрав России"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли машину скорой помощи в Белгородской области, передает пресс-служба Минздрава РФ.
Атака произошла в ночь на 29 января, когда медики выехали на вызов в Грайворонском районе к пострадавшему после другой атаки дрона. В результате спецтранспорт и находящееся в нем оборудование получили серьезные повреждения, отметили в ведомстве.
Сотрудники бригады не пострадали, а получивший ранения при первом обстреле житель был доставлен в больницу другой машиной скорой помощи.
Ранее женщина и ее двухлетний ребенок погибли из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом в поселке Разумное Белгородской области. Помимо них, в здании также были отец и еще один ребенок. Они получили травмы и были доставлены в медучреждения.
До этого в результате удара украинского дрона по многоквартирному дому в Грайвороне пострадал мужчина. Его госпитализировали с непроникающим ранением груди. В результате сбросов с беспилотника взрывных устройств в двух квартирах выбило окна, осколками были посечены четыре автомобиля.
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