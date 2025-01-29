Суд приговорил жителя Курска к 7 годам колонии за госизмену

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Второй Западный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы 18-летнего жителя Курска Гагика Григоряна (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Он обвиняется в госизмене, приготовлении к теракту и других преступлениях, сообщает РИА Новости.

Отбывать наказание молодой человек будет в исправительной колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме, слушателей и представителей СМИ пустили лишь на оглашение приговора. В суде агентству не рассказали суть уголовного дела, однако уточнили, что во время прения сторон гособвинение запросило фигуранту 10 лет, на момент задержания юноше было 17 лет.

Ранее суд в Челябинске приговорил к 16 годам колонии бывшего полицейского, который вступил в террористическую организацию и совершил диверсию на транспортном объекте. В качестве дополнительной меры наказания мужчине был назначен штраф в 250 тысяч рублей и ограничение свободы на полтора года. Также его лишили воинского звания старшего лейтенанта запаса и специального звания майора полиции в отставке.