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Вооруженные силы Украины, расстреляв мирных жителей села Русское Поречное в Курской области, совершили очередное бесчинство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мир должен понимать, кого спонтируют западники и что на западные деньги, на эти сотни миллиардов долларов и евро, киевский режим совершает", – подчеркнула дипломат.

Также она отметила важность регулярного обсуждения преступления, подчеркнув, что это важно не только для жителей региона, но и для всего мира.

Ранее Захарова сообщала, что виновные в убийствах жителей населенного пункта понесут неотвратимое наказание. Им будут назначены реальные сроки заключения.

Захарова подчеркнула, что российские следственные органы сделают все необходимое для установления виновных. При этом она обратила внимание, что "зверства" над мирными жителями стали очередной констатацией террористического характера киевского режима.

СМИ сообщали, что останки убитых украинскими боевиками мирных жителей были найдены в подвалах двух домов. В первом российские военные обнаружили тела двоих гражданских, во втором – пятерых. Предположительно, у одного из погибших ранение головы.

Кроме того, российские военные задержали бойца ВСУ Евгения Фабрисенко, который вместе с сослуживцами убил 22 мирных жителя Курской области.

Фабрисенко был солдатом 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ. Он вместе со своим командиром и тремя сослуживцами вторглись на территорию Курской области в сентябре прошлого года.

Во время допроса украинский пленный рассказал, что солдаты в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, после чего также их убили. Тела убитых граждан они спрятали в подвалах частных домов.