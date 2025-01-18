Предварительный ущерб АПК Курской области от атак ВСУ превысил 110 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Министерство сельского хозяйства Курской области"

Предварительная сумма ущерба, который массированные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли агропромышленному комплексу (АПК) Курской области, оценивается в 110 млрд рублей, заявил врио заместителя губернатора региона Сергей Стародубцев. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что на данный момент учет, который ведут власти региона, несет заявительный характер. При этом сумма ущерба продолжает расти.

По мере освобождения территорий специалисты занимаются ее разминированием, после чего проводится оценка понесенного аграриями ущерба, пояснил Стародубцев. После того, как эти работы будут завершены, власти региона начнут планировать, с помощью каких инструментов они будут возмещать их потери, подчеркнул он.

На данный момент Вооруженные силы России освободили около 63% изначально занятой ВСУ территории Курской области. Российскими войсками освобождено около 801 квадратного километра земель из 1 268 квадратных километров оккупированных территорий. Наступление ВС РФ идет на всех направлениях.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.