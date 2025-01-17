Более 52,4 тыс военных потеряли ВСУ с начала боев в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Свыше 52 450 военнослужащих потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала боев на курском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также противник лишился 304 танков, 231 боевой машины пехоты, 173 бронетранспортеров, 1 562 боевых бронированных машин, 1 493 автомобилей и 371 артиллерийского орудия, отметили в ведомстве.

Помимо этого, российские войска уничтожили 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 8 транспортно-заряжающих машин и 93 станции РЭБ.

Еще армия РФ ликвидировала 14 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, 1 установку разминирования УР-77, а также 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную.

Вместе с тем за минувшие сутки потери ВСУ составили более 230 бойцов, отметили в МО РФ. Также были уничтожены 2 БТР Stryker, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 4 артиллерийских орудия и миномет.

На данный момент Вооруженные силы России освободили около 63% изначально занятой ВСУ территории Курской области. Российскими войсками освобождено около 801 квадратного километра земель из 1 268 квадратных километров оккупированных территорий. Наступление ВС РФ идет на всех направлениях.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

ВСУ потеряли за сутки почти 300 военных на курском направлении



