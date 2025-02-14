СК возбудил дело о теракте по факту убийств ВСУ жителей курского Николаево-Дарьина

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Следователи возбудили уголовное дело о теракте в связи с убийствами украинскими военными мирных граждан в курском селе Николаево-Дарьино. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

По версии следствия, в августе прошлого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) незаконно проникли в Суджанский район через госграницу России. Затем они в период по декабрь 2024 года убивали мирных граждан в селе Николаево-Дарьино. Кроме того, украинские солдаты запрещали мирным жителям свободно передвигаться на территории Курской области.

В рамках расследования уголовного дела следователи допросили граждан, эвакуированных из села Николаево-Дарьино. Одна из потерпевших рассказала о гибели семи мирных жителей. В числе погибших был ее брат, которого смертельно ранило из-за атаки БПЛА.

Кроме того, женщина сообщила о гибели 7-летнего мальчика, который прятался в подвале, куда ВСУ специально запустили дрон. Некоторые заживо сгорели в доме, попавшем под удар. Также, по ее словам, граждан расстреливали из огнестрельного оружия.

"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям", – подытожило ведомство.

Ранее суд арестовал представителя ВСУ Евгения Фабрисенко. Правоохранители считают, что он вместе с другими военнослужащими убил 14 жителей села Русского Поречного Курской области, а затем изнасиловал 8 женщин.

Кроме того, в СИЗО отправлен солдат ВСУ Владимир Парафило, которого подозревают в убийстве мирных жителей в селе Русском Поречном. По версии следствия, он выстрелил в спину мужчины в гражданской одежде. От полученного ранения последний скончался на месте. В ООН осудили убийства гражданских лиц.

