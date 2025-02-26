Полковник ВСУ Пипко заочно арестован за вторжение в Курскую область

Фото: sledcom.ru

Полковник ВСУ Владимир Пипко заочно арестован и объявлен в РФ в розыск по делу о нападении на Курскую область. Это следует из материалов дела, которые приводит ТАСС.

"Привлечь в качестве обвиняемого Пипко Владимира Владимировича, 13.06.1982 года рождения, проживающего в Черниговской области, поселок городского типа Десна, улица Юбилейная, 2А, квартира 54. Объявить в розыск", – заявил Хамовнический суд Москвы.

Таким образом, инстанция удовлетворила ходатайство следователя об избрании меры пресечения Пипко в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранителям России.

При этом защита и сам обвиняемый не стали обжаловать решение.

Боестолкновения с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа прошлого года. В связи с этим в регионе ввели режим ЧС федерального характера, а также действует режим КТО.

По данным СК РФ, Курскую область атаковали военнослужащие различных подразделений Украины, включая 22-ю отдельную мехбригаду и 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ. В связи с этим фигурантами дела стали командиры этих частей – Пипко и Эмиль Ишкулов, которых подозревают в терроризме, убийстве и покушении на убийство.

