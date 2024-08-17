РИА Новости: фигурант дела об атаке на Курскую область врал, что был в плену у "Востока"

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/Эмиль Ишкулов

Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область офицер ВСУ Эмиль Ишкулов врал украинским СМИ о том, как летом 2014 года якобы попал в плен к батальону "Восток", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в батальоне.

По мнению собеседника агентства, Ишкулов придумал это, чтобы продвинуться по службе в ВСУ.

Украинские СМИ писали, что в начале июня 2014 года Ишкулов, будучи старшим лейтенантом разведвзвода 1-го батальона 25-й бригады ВСУ, попал в плен к бойцам донецкого сопротивления в районе блокпоста в Мариновке. Говорилось, якобы его задержал боец "Востока" с позывным "Заур", когда он пытался под видом гражданского покинуть населенный пункт.

Источник подтвердил, что такой эпизод был, но в плен его никто не брал. Так, в Мариновке задержали какого-то человека, заподозрив его наблюдении. При этом бойцы "Востока" сразу после разоблачения отпустили Ишкулова, никто его не бил и не пытал.

"Если бы брали в плен, было бы продолжение истории, обмен, например. Он бы у нас содержался. <...> Его тогда там на месте и отпустили, летом 2014 года был другой характер отношений с ВСУ", – сказал собеседник.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что Курскую область атаковали военнослужащие различных подразделений Украины, включая 22-ю отдельную мехбригаду и 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ. В связи с этим фигурантами дела стали командиры этих частей – Владимир Пипко и Ишкулов, которых подозревают в терроризме, убийстве и покушении на убийство.

Боестолкновения с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим в регионе ввели режим ЧС федерального характера, а также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.