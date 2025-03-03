Москалькова сообщила о возвращении 33 жителей Курской области с Украины

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

С Украины в Россию вернулись 33 жителя Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

По ее словам, вернуть россиян помогли Международный комитет Красного Креста и Белоруссия.

Как рассказала омбудсмен, в РФ были эвакуированы в основном пожилые люди. При этом среди возвращенных есть четыре ребенка. Она отметила, что у многих выявлены тяжелые травмы и болезни.

"Для их немедленной транспортировки в больницы Курска организовали 10 машин скорой помощи. Остальные смогут отдохнуть и переночевать по пути домой, а завтра уже будут с теми, кто их ждал сильнее всего на свете", – написала Москалькова.

Уполномоченный по правам человека добавила, что в решении гуманитарного вопроса помог и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Это одновременно радостное и непростое событие. За этим возвращением – поиск, многомесячные и тяжелые переговоры, бессонные ночи и переживания родных. Каждый из этих людей – долгожданный! Каждый из них – это огромная Победа для всех нас!" – указал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что с Украины удалось вернуть женщину, которой в мае исполнится 90 лет. Также среди эвакуированных присутствуют инвалиды. Девяти гражданам требуется госпитализация, Хинштейн уточнил, что врачи окажут россиянам всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Еще одна скорая будет сопровождать автобусы с остальными людьми на всем маршруте следования. Для координации работы врачей врио губернатора направил врио замминистра здравоохранения региона.

"Совсем скоро наши люди будут в Курске, встречу всех сам. Обязательно заеду и в больницу, чтобы проведать тех, кто нуждается в лечении, и удостовериться в качестве медпомощи", – написал Хинштейн.

Всех вернувшихся жителей Курской области обеспечат одеждой, вещами, техникой, средствами гигиены, а также организуют быстрое оформление всех документов. Кроме того, они будут ежемесячно получат выплату в размере 65 тысяч рублей. Школьникам предоставят возможность возобновить учебу в удобном для них формате.

Ранее следователи признали более 27 тысяч человек потерпевшими в результате вторжения боевиков ВСУ в Курскую область. При этом к настоящему моменту по уголовным делам, возбужденным в связи с событиями в Курской области, были допрошены более 39 тысяч человек.

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что российская сторона продолжает обсуждения с Международным комитетом Красного Креста по поводу создания гуманитарного коридора для жителей Курской области. Дипломат подчеркнул, что приоритетом РФ было и остается полная защита россиян перед лицом варварских действий украинских военных.

