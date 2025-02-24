Москалькова: жителей Курской области эвакуируют из украинских Сум через Белоруссию

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Жителей Курской области, находящихся в Сумах на Украине, эвакуируют в Россию через Белоруссию. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По ее словам, российская сторона имеет договоренность с Красным Крестом и Украиной о возвращении жителей Курской области. Их местонахождение уже установлено, отметила Москалькова.

Ранее уполномоченный по правам человека в России попросила украинскую сторону организовать гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц с оккупированных Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий. По ее словам, мирные жители, как правило, находятся в подвальных помещениях домов, где нет целенаправленного подвоза гуманитарной помощи в нарушение Женевских конвенций.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.