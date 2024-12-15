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15 декабря, 18:31

Общество

Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей освобожденных сел Курской области

Фото: kremlin.ru

Жители освобожденных сел Плехово, Дарьино и Новоивановка несколько месяцев жили в тяжелейших условиях, и их необходимо эвакуировать. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он уточнил, что российские военные освободили и их родственников, которые "жили с тяжелыми мыслями о своих родных", не имея возможности связаться с родными.

Врио губернатора отметил, что нужно эвакуировать жителей с помощью спасателей и волонтеров. В этом процессе заняты специалисты Центра "Патриот", за что их и поблагодарил Хинштейн.

Он подчеркнул, что для жителей региона не проходит и дня без объявления о ракетной атаке.

Ранее ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 200 военных. Также уничтожены танк, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей.

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