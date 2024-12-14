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ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 200 военных. Об этом сообщило в субботу Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

Также уточняется, что уничтожены танк, боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего в Курской области противник потерял 40 460 военнослужащих, 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1253 боевые бронированные машины, 1131 автомобиль, 311 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Новоивановку в Курской области. Этого удалось достичь благодаря активным наступательным действиям группировки войск "Север".