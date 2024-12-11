Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России освободила населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, освобождением занимались подразделения группировки войск "Север". Российским военным удалось добиться результата благодаря наступательным действиям.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям 12 украинских бригад в районах девяти населенных пунктов Курской области. Также авиация и артиллерия уничтожили живую силу и технику противника в районах четырех населенных пунктов Курской области и пяти в Сумской области Украины, добавили в Минобороны.

Ранее российские морские пехотинцы из орудия "Гиацинт-Б" ликвидировали украинский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра. По месту дислокации подразделений ВСУ, их опорным пунктам и наблюдательным постам отработали расчеты реактивных систем "Град".

Между тем экипаж вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" ударил авиационными ракетами по опорному пункту ВСУ в Курской области.