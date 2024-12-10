Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Желтое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

Это удалось сделать благодаря активным действиям подразделений военной группировки "Центр" Вооруженных сил РФ (ВС РФ). За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Петровки и Пушкина в ДНР, а также отразили 8 контратак ВСУ.

В итоге противник потерял свыше 575 солдат, БМП американского производства Bradley, бронетранспортер производства США М113, автомобили, орудия и гаубицы.

В декабре российские солдаты уже освободили на этом же направлении населенные пункты Петровка и Ильинка. Чуть позже удалось освободить Пустынку, Петровку, Новодаровку и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике.

