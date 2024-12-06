Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Пустынка, Петровка, Новодаровка и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, первые два пункта под контроль взяли благодаря действиям подразделения группировки войск "Центр", а Сухие Ялы и Новодаровку – благодаря "Востоку".

За неделю группировка войск "Восток" отразила 15 украинских контратак, в результате чего противник потерял до 950 военных и пять танков, в том числе три Leopard. Подразделения "Центра" смогли отразить 72 контратаки ВСУ. Потери украинских войск составили более 3 600 бойцов, американские БМП Bradley и бронемашину MaxxPro, а также британский бронеавтомобиль Mastiff.

Между тем ВС РФ с помощью авиаудара тремя авиабомбами ФАБ-250 нанесли удар по пункту временного месторасположения подразделения Нацгвардии Украины в населенном пункте Правдовка ДНР.

Ранее удар из российской РСЗО "Торнадо" поразил пункт дислокации операторов беспилотников "Птах Мадьяра" ВСУ в Харьковской области. Как рассказали в МО РФ, операторы БПЛА находились в населенном пункте Журавка под Харьковом.

