Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, взять под контроль село удалось "Южной" группировке войск.

Кроме того, в Минобороны заявили, что в зоне ответственности российского подразделения украинские войска потеряли до 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Также был ничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ и нанесено поражение украинским формированиям 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянска.

Ранее западные СМИ заявили, что разница в численности военных Украины и России окажет влияние на исход конфликта. ВСУ уже столкнулись с серьезной нехваткой личного состава, подчеркнули чиновники из США. На этом фоне мобилизация на Украине ведется медленными темпами. В это время России удалось нарастить свои силы, несмотря на потери, указали источники.

Более того, нехватку сил в рядах украинской армии признал глава государства Владимир Зеленский. В связи с этим лидер страны указал на необходимость поиска дипломатического решения для мирного урегулирования конфликта.

