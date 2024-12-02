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Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют химическое оружие на четырех направлениях в зоне СВО, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Есть массовое использование как произведенных некогда на Украине химвеществ, самодельных веществ и поставленные Западом вещества для разгона демонстраций", – объяснил он.

Речь идет о курском, донецком, луганском и херсонском направлениях. Однако международное сообщество, по словам Мирошника, молчит. По его версии, это происходит из-за того, что именно США якобы являются главными поставщиками противопехотных мин, кассетных боеприпасов и запрещенного химоружия для Киева.

Ранее международная Организация по запрещению химического оружия обнаружила на Украине следы запрещенного с 1925 года в военных действиях токсичного химиката хлорбензальмалондинитрила, известного как газ Сирень (CS). Его фрагменты нашли в районе села Ильинка Днепропетровской области после инцидента с разгоном беспорядков, случившегося 20 сентября 2024 года.

