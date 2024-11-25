Фото: opcw.org

Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту о применении Киевом боеприпасов 155-го калибра в кассетном исполнении, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

"Анализ веществ, который был проведен нашей стороной, указывает на содержание там фосгена", – цитирует ТАСС его выступление на 29-й Конференции государств – участников ОЗХО.

По словам Лысогорского, Киев использовал химическое вещество в районе города Суджа в Курской области. Это удалось выяснить благодаря исследованию крови и других веществ, заключил Лысогорский.

Ранее постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявлял, что Запад молчит о расстрелах украинскими военными мирных жителей в Курской области.

В это же время сама ОЗХО нашла следы запрещенного в военных действиях токсичного химиката в Днепропетровской области Украины. Тогда речь шла про инцидент в районе села Ильинка, в ходе которого применялись "средства борьбы с беспорядками".

