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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружила следы запрещенного в военных действиях токсичного химиката в образцах, взятых в октябре в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперты подтвердили наличие токсичного химического вещества 2-хлорбензилиденмалононитрила, известного как CS.

В организации считают, что химикат был обнаружен после инцидента, случившегося 20 сентября в районе села Ильинка Днепропетровской области, в ходе которого применялись "средства борьбы с беспорядками".

В частности, специалистами ОЗХО были изучены корпус гранаты и два образца почвы. Анализ в лабораториях подтвердил, что собранные образцы содержали следы слезоточивого газа.

Киев при содействии Запада планирует совершить серию провокаций с применением токсичных химикатов в зоне проведения спецоперации, сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Между тем российское посольство в Лондоне сообщило о наличии доказательств поставок токсичных химикатов на Украину.