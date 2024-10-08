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Российское посольство в Лондоне сообщило о наличии доказательств поставок токсичных химикатов на Украину. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

Отмечается, что Россия строго придерживается норм международного права, включая положения Женевских конвенций и Химконвеции. Международные инспекции подтверждали, что химическое оружие отсутствует в арсеналах Вооруженных сил РФ.

При этом в посольстве назвали смехотворными ссылки на применение "Новичка", а также напомнили об отказе британских властей следовать установленным процедурам и взаимодействовать с Россией по выяснению обстоятельств после провокации в Солсбери в 2018 году.

"На этот раз лицемерие британских властей бьет рекорды. Беспочвенно обвиняя Россию, они замалчивают подтвержденные факты использования запрещенных отравляющих веществ и химических средств формированиями киевского режима", – подчеркнули в дипведомстве.

Там отметили, что речь идет не только о хлорпикрине. Есть "неопровержимые доказательства" того, что токсичные химикаты поставляются на Украину при содействии Запада.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Киев при содействии Запада планирует совершить серию провокаций с применением токсичных химикатов в зоне проведения СВО. По ее словам, ВСУ продолжают применять химикаты против ВС РФ и мирного населения. В их число входит хлор, аммиак, аммиачная селитра, серная кислота и хлорпикрин.