Захарова сообщила о подготовке Киевом провокаций с химикатами в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Киев при содействии Запада планирует совершить серию провокаций с применением токсичных химикатов в зоне проведения спецоперации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ВСУ продолжают применять химикаты против ВС РФ и мирного населения. В их число входит хлор, аммиак, аммиачная селитра, серная кислота и хлорпикрин.

"Причина этого – политическое покровительство и фактическое одобрение подобных преступлений со стороны Вашингтона, Берлина, Лондона и Парижа", – цитирует дипломата ТАСС.

Как подчеркнула Захарова, по данным российских органов, с июля по сентябрь страны НАТО передали Украине свыше 70 единиц современных технических устройств выявления токсичных веществ, включая новейшие детекторы химвеществ.

Ранее ВС РФ обнаружили в одном из тайников ВСУ приготовленные к применению вещества с нитратом таллия, а также тактические смеси.

По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях, отметил он.

